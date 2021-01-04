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Karadeniz’de ’fırtına’ uyarısı

SAMSUN HABERLERİ  | 04.01.2021 17:56 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz’de fırtına uyarısı yaptı.Samsun Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre; 05 Ocak Salı günü saat 00.00 ile 21.00 arasında Orta ve Doğu Karadeniz’de kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğinden, muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise şu uyarılara yer verildi:“Orta ve Doğu Karadeniz’de rüzgarın bu gece saatlerinden itibaren yarın gece saatlerine kadar güney yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat), iç ve yüksek kesimlerinde hamleli fırtına /60-80 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden, meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baza gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz’de fırtına uyarısı yaptı.
Samsun Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre; 05 Ocak Salı günü saat 00.00 ile 21.00 arasında Orta ve Doğu Karadeniz’de kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğinden, muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise şu uyarılara yer verildi:
“Orta ve Doğu Karadeniz’de rüzgarın bu gece saatlerinden itibaren yarın gece saatlerine kadar güney yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat), iç ve yüksek kesimlerinde hamleli fırtına /60-80 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden, meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baza gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

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