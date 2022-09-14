Karadeniz'de oluşan hortum cep telefonuyla görüntülendi

Kastamonu'nun Cide ilçesinde denizde meydana gelen hortum, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Karadeniz açıklarında çıkan hortum, ilçeye bağlı Yağmurlu köyüne doğru ilerledi. Hortumun sahile yaklaştığını gören vatandaşlar heyecan yaşarken, bir yandan da cep telefonuyla görüntü çekti.
Hortum, karaya ulaşmadan sahile yakın bir mesafede etkisini kaybetti.
Cep telefonu ile hortumu görüntüleyen Ramazan Arslan, AA muhabirine, gördüğünde biraz tedirgin olduğunu belirterek, "Bu bölgede çok sık hortum olmaz. Olsa da yakalamak, görüntülemek biraz zordur. Başta tedirgin olduk ama kıyıya gelmeyeceğini anlayınca rahatladık. Hortum sonrası başlayan yağmur ise yaklaşık 2 saat sürdü." dedi.
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