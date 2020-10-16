Karadeniz'de palamut salamurası sezonu başladı

EYÜP ELEVLİ - Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle bol miktarda tutulan palamut, hazırlanan salamurası sayesinde sezon dışında da tüketilebilecek.

Balıkçıların bol miktarda palamutla kıyıya döndüğü bugünlerde tezgahlar şenlendi. Balıkseverlerin sofralarında vazgeçilmezler arasında yer alan palamut, tanesi 10 ile 15 lira arasında değişen fiyatlarda satışa sunuluyor.

Bu sezon hem balıkçıların hem de tüketicinin yüzünü güldüren palamudun, her mevsim tüketilebilmesi için salamurası da yapılmaya başlandı.

Balıkçılar ve işletmeler tarafından hazırlanan palamut salamurası, il dışından da talep görüyor. Kadınlar da evlerinde salamurayı bidonlara kuruyor.

Ordu'nun Perşembe ilçesinde 22 yıldır balıkçılıkla uğraşan 45 yaşındaki Filiz Yazkan, tezgahındaki balıkların satışının yanı sıra hamsi ve palamudun salamurasını hazırlıyor.

Yazkan, AA muhabirine, geçen sene az olan palamut avının, bu yıl gayet iyi durumda bulunduğunu söyledi.

Aşırı bolluk olmasa da bu sezon palamudun tezgahlarda yerini aldığını belirten Yazkan, "Balık yağlandığı ve büyüdüğü zaman burada salamurası, yani tuzlaması yapılır." dedi.