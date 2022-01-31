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Karadeniz'deki 4 ilde kar nedeniyle 619 köye ulaşım sağlanamıyor

31.01.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadeniz'deki 4 ilde kar nedeniyle 619 köye ulaşım sağlanamıyor

Tokat, Çorum, Amasya ve Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 619 köy yolu açılmaya çalışılıyor.

Tokat İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, merkezde 30, Almus'ta 25, Artova 28, Başçiftlik'te 3, Erbaa'da 8, Reşadiye'de 30, Pazar'da 3, Sulusaray'da 6, Turhal'da 29, Yeşilyurt'ta 7 ve Zile'de 18 olmak üzere 187 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Amasya'da da kar yağışı, köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu. Kent genelinde kar nedeniyle 159 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Çorum'da gece etkili olan kar yağışı nedeniyle 249 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kritik öneme sahip güzergahlar başta olmak üzere il genelindeki birçok noktada yol açma ve kar temizliği çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre de ilçelerden Azdavay'da 6, Bozkurt ve Cide'de 1'er, Doğanyurt, Şenpazar ve Çatalzeytin'de 2'şer, İnebolu ve Küre'de 5'er olmak üzere 24 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

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