Karadeniz'deki 5 ilde yaya geçitleri "Hayata saygı duruşu" sloganıyla kırmızıya boyandı

İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde "Yayalara öncelik, hayata saygı duruşu" sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında Trabzon, Giresun, Ordu, Artvin ve Rize'de etkinlik yapıldı.

Trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmayı amaçlayan kampanya çerçevesinde Trabzon'da Yol-İş Sendikası Ortaokulu önünde program düzenlendi.

Vali İsmail Ustaoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bizim hassasiyetle üzerinde durduğumuz trafikteki can kayıplarının azaltılmasına yönelik duyarlılığı artırmak amacıyla sürücülerimizin de bu konuda dikkatlerini çekmeye çalıştık. Etkinliğimiz amacına ulaşır diye düşünüyorum." dedi.

Ustaoğlu, daha sonra öğrencilerle yaya geçidini kırmızıya boyadı.

Öğrencilerin kampanya sloganının yazılı olduğu dövizler ve Türk bayrağı taşıdığı programa, kamu kurum müdürleri ile güvenlik güçleri de katıldı.

- Giresun

19 Eylül İlkokulu önünde gerçekleştirilen etkinlikte Vali Enver Ünlü, öğrencilerle yaya geçitlerini kırmızıya boyadı.

Ünlü, burada gazetecilere, yaya önceliğinin kendilerinin kırmızı çizgileri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yaya geçitleri bizim kırmızı çizgimizdir. Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir. Hayata saygı kırmızı çizgimizdir. Bugün sevgili öğrencilerimizle kırmızı çizgilerimizi çizdik. Bütün sürücülerimizden yayalarımıza ve özellikle de öğrencilerimize yaya geçitlerinde öncelik vermelerini rica ediyoruz."

- Ordu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde kampanya çerçevesinde program organize edildi.

Vali Tuncay Sonel, öğrenciler ile Altınordu İlkokulu binasının önündeki yaya geçidini kırmızıya boyadı.

Vali Sonel, burada gazetecilere, çocuklar ve gençlerin kendileri için çok önemli olduğunu ifade ederek, "Bakanımız Sayın Süleyman Soylu da bu konuda çok hassas ve her toplantıda bize iletiyor. Bu konuda tüm ekibimizin, jandarmamızın, emniyetimizin, arkadaşlarımızın, Milli Eğitim teşkilatımızın hassas olmalı ama en büyük hassasiyet bizim sürücü arkadaşlarımızda." dedi.

Sürücülere uyarılarda bulunan Sonel, "Lütfen burada, okul önlerinde, yaya geçitlerinde Allah rızası için şoför arkadaşlarımız dursunlar, yol versinler. Çocuklarımız, gençlerimiz, yaşlımız, her yaştan insanımız yaya geçidine adımını attığı an öncelik yayanındır. Şoför arkadaşlarımız lütfen bu konuda hassas olsunlar." diye konuştu.

Programa, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş ile emniyet ve jandarma trafik görevlileri de katıldı.

- Artvin

Kampanya kapsamında Yeni Mahalle İlkokulu önünde düzenlenen etkinliğe, Vali Yılmaz Doruk, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Soner Süzer, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, okul öğretmenleri ile öğrenciler katıldı.

Vali Doruk ile öğrencilerin yaya geçidini kırmızıya boyadığı etkinlikte, öğrenciler ellerinde bayraklar ve pankartlarla yaya geçitlerinde yayaların geçiş önceliğine dikkati çekti.

- Rize

Rize'deki etkinlik ise Reşadiye Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki Doğuşçay İlkokulu önünde gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Gülhani Ozan Sarı, "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında öğrencilerle yaya geçidini kırmızıya boyadı.

Etkinlikte, öğrenciler ellerinde bayraklar ve pankartlarla yaya geçitlerinde yayaların geçiş önceliğine dikkati çekti.

Vali Yardımcısı Sarı, burada AA muhabirine, trafikte can ve mal güvenliğinin korunmasının en önemli konulardan biri olduğunu söyledi.

Son yıllarda İçişleri Bakanlığı tarafından farkındalık projeleri yapıldığına işaret eden Sarı, "Buradaki amacımız hem yaya güvenliğine hem de trafikte uyulması gereken kurallara dikkat çekmek. Çocuklarımız her zaman çok duyarlı. Onlar da bu etkinliğe renk kattılar." dedi.

Etkinliğe, Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, Milli Eğitim Müdürü Engin Emen, Trafik Şube Müdürü Zeki Özkan, jandarma ve emniyet mensupları ile diğer ilgililer katıldı.

