YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Karadeniz'deki hamsi bolluğu Edirne'deki tezgahları şenlendirdi

Karadeniz'deki hamsi bolluğu Edirne'deki tezgahları şenlendirdi

21.01.2021 15:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadeniz'deki hamsi bolluğu Edirne'deki tezgahları şenlendirdi

EDİRNE (AA) - Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeki hamsi bolluğu, tezgahlara yansıdı.

Edirne balık pazarında tezgahları hamsi süsledi.

Daha önce kilogramı 40 liraya satılan hamsinin fiyatı 20 liraya kadar düştü.

Balıkçı Ferudun Bistiren, AA muhabirine, suların soğumasıyla bollaşan hamsinin İğneada'da avlandığını belirterek, "Hamsi fiyatının daha da düşmesini bekliyoruz. Balıklar Bulgaristan tarafındaki akımla geldi. Fiyatı neredeyse yarı yarıya düştü." dedi.

Balıkçı Hamza Köksoy da vatandaşların bu yıl hamsiye hasret kaldığını dile getirdi.

Hamsi bolluğunun bir ay sürmesini beklediklerini anlatan Köksoy, "Hamsinin fiyatı güzel. Diğer balıkların fiyatları çok değişmedi. Çinekop 60, çipura 50 ve levrek 25 liradan satılıyor. Hamsi sofraların 'kuru fasulyesi' olduğu için vazgeçilmiyor." diye konuştu.

Kent sakinlerinden Sönmez Çete ise fiyatı düştüğü için hamsiyi tercih ettiklerini ifade etti.

Alaattin Boyalık de hamsi yemeği özlediklerini anlatarak, balık bolluğunun sürmesi temennisinde bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hepsi bu besinlerde gizli! Hem göz sağlığınızı koruyun hem de...Hepsi bu besinlerde gizli! Hem göz sağlığınızı koruyun hem de...
Akılalmaz yöntem! Kameralara böyle yakalandıAkılalmaz yöntem! Kameralara böyle yakalandı

Edirne Namaz Vakitleri 21 Ocak Perşembe

İmsak
06:58
Sabah
08:28
Öğle
13:30
İkindi
15:59
Akşam
18:22
Yatsı
19:47

Edirne Nöbetçi Eczaneler21 Ocak Perşembe

Altıerler Eczanesi
Merkez
Ülkü Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Enez
Gün Eczanesi
Havsa
Çınar Eczanesi
Ipsala
Gökhan Eczanesi
Kesan
Sevil Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber

Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Tokgöz: "En güzel günler şimdi başlıyor"

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Tokgöz: "En güzel günler şimdi başlıyor"

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Yılport Samsunspor, Jugurtha Hamroun'u kadrosuna kattı

Yılport Samsunspor, Jugurtha Hamroun'u kadrosuna kattı

Diğer Haberler

Edirne'de bir araçta pomerian cinsi 7 köpek yavrusu yakalandı

Edirne'de bir araçta pomerian cinsi 7 köpek yavrusu yakalandı

"Deli Selim'in" ailesi Ata Demirer'in gelip helallik almasını istiyor

"Deli Selim'in" ailesi Ata Demirer'in gelip helallik almasını istiyor

Edirne'de yangında kullanılamaz hale gelen müftülük binası aslına uygun olaak yeniden yapılacak

Edirne'de yangında kullanılamaz hale gelen müftülük binası aslına uygun olaak yeniden yapılacak

‘Kosova Teknopark’ için Kosova’da imza töreni gerçekleştirildi

‘Kosova Teknopark’ için Kosova’da imza töreni gerçekleştirildi

Tatlı su miktarının yüzde 70'i tarımsal sulamada kullanılıyor

Tatlı su miktarının yüzde 70'i tarımsal sulamada kullanılıyor

Tatlı su miktarının yüzde 70'i tarımsal sulamada kullanılıyor

Tatlı su miktarının yüzde 70'i tarımsal sulamada kullanılıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.