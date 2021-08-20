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Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 79'a yükseldi

20.08.2021 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 79'a yükseldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz'deki sel nedeniyle ölenlerin sayısının 79'a yükseldiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Kastamonu'da 69, Sinop'ta 9, Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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