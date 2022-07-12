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Karadeniz'den Türk somonu ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 77 arttı

12.07.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bölgeden 13 ülkeye 41 milyon 992 bin 134 dolarlık Türk somonu ihraç edildi

MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Karadeniz'den yapılan Türk somonu ihracatı ocak-haziran döneminde yıllık bazda yüzde 77 artarak 41 milyon 992 bin 134 dolara ulaştı.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, bölgeden yılın ilk yarısında 13 ülkeye 5 bin 781 ton Türk somonu ihraç edildi.

Yılın 6 ayındaki ihracat, 4 bin 657 ton Türk somonu karşılığı 23 milyon 709 bin 58 dolar gelir elde edilen 2021'in aynı dönemine göre miktarda yüzde 24, değerde yüzde 77 artış gösterdi.

Bu dönemde Rusya Federasyonu'na 22 milyon 26 bin 590 dolarlık, Vietnam'a 8 milyon 295 bin 46 dolarlık ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne 3 milyon 710 bin 476 dolarlık Türk somonu satıldı.

Geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Çin Halk Cumhuriyeti, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri, Libya ve Güney Kore Cumhuriyeti'ne de ihracat yapıldı.

- "Amacımız Türk somonunu ülkenin önemli bir markası haline getirmek"

DKİB Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkan Yardımcısı İlker Yıldırım, AA muhabirine, Karadeniz'den yapılan Türk somonu ihracatında büyük artış yaşandığını söyledi.

Türk somonunun yılın ilk yarısında 13 ülkeye ihraç edildiğini belirten Yıldırım, dış satımın yaklaşık yüzde 54'ünün Rusya Federasyonu'na yapıldığını dile getirdi.

Yıldırım, bu yıl Japonya ve Çin Halk Cumhuriyeti'nden önemli miktarda talep alındığını, böylece bu iki ülkeye ihracatın yüzde 100'ün üzerinde artış gösterdiğini ifade etti.

Türk somonuna yurt dışı pazarlardan gelen yoğun talebin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım, bunun için ilgili bakanlıkların sektörün karşılaştığı sorunları çözüme kavuşturarak üretim alanlarını genişletmesinin aciliyet arz ettiğini söyledi.

Yıldırım, DKİB olarak Türk somonunun yurt dışı pazarlarda etkin şekilde tanıtılması için çalışma başlattıklarını dile getirdi. Bu kapsamda, önde gelen yurt dışı fuarlarda "Türk somonu" markasıyla tanıtım yaptıklarını belirten Yıldırım, amaçlarının ürünü ülkenin önemli bir markası haline getirmek olduğunu kaydetti.

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