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"Karadeniz'in Zeugması"ndaki binlerce "tessera" restore ediliyor

08.02.2021 12:32 | Son Güncelleme:
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Karabük'ün Eskipazar ilçesinde Geç Kalkolitik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanıldığı tahmin edilen Hadrianaupolis Antik Kenti'nde kilise tabanlarında bulunan binlerce tessera için restorasyon çalışması başlatıldı - Kazı koordinatörü Doç. Dr. Ersin Çelikbaş: - "Yapılan çalışmalarda mozaiklerin tekrar derzinin yenilenmesi, tamamlama çalışması hem de çöken kısımların tekrar düzeltilmesi gibi çalışmaları gerçekleştirmekteyiz"

AHMET ÖZLER - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde Geç Kalkolitik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanıldığı tahmin edilen Hadrianaupolis Antik Kenti'nde kilise tabanlarındaki tesseralar restorasyon çalışmalarıyla onarılacak.

İlçenin 3 kilometre batısında bulunan antik kentteki yüzey araştırmalarında belirlenen 2 hamam, 2 kilise yapısı, savunma yapısı, kaya mezarları, tiyatro, kemerli ve kubbeli yapı, anıtsal kültik niş, sur, villa, diğer anıtsal binalar ile bazı kült alanları gibi 14 dağınık yapıda 2003'te başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu Müzesi başkanlığında Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Doç. Dr. Ersin Çelikbaş koordinatörlüğünde sürdürülen 18 yıllık kazı çalışmalarında, antik döneme ait para, kemik toka, unguentarium (gözyaşı şişesi), 2. yüzyıla ait mezarlar, adak levhası, Geç Kalkolitik döneme ait seramik ve sunu çukurları, kandil, tıp aleti (sonda), yüzük ve aynadan oluşan 1800 yıllık ölü hediyeleri (mezar sunuları) gibi bulgulara rastlandı.

Ortaya çıkarılan mozaikler dolayısıyla "Karadeniz'in Zeugması" olarak adlandırılan antik kentte bu yıl, at, fil, panter, geyik ve sanat tarihinde görülen "grifon" gibi birçok hayvanın tasvir edildiği mozaiklerde restorasyon çalışması başlatıldı.

"B" kilisesi olarak adlandırılan kilisede başlayan restore çalışmasında, binlerce tessera (mozaikte kullanılan cam ve mermer küplerden her biri) onarılacak.

- "Hadrianaupolis'i insanlığın hizmetine sunacağız"

Doç. Dr. Ersin Çelikbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce Hadrianaupolis Antik Kenti'nde dönemler halinde yapılan çalışmaların sürekli hale geldiğini söyledi.

Hadrianaupolis'te şu anda restorasyona yoğunlaştıklarını anlatan Çelikbaş, "Restorasyonu 'B' kilisesi olarak adlandırdığımız ve koruma çatısı olan yapıda yoğunlaştırdık. Burada yapılan çalışmalarda mozaiklerin tekrar derzinin yenilenmesi, tamamlama çalışması hem de çöken kısımların tekrar düzeltilmesi gibi çalışmaları gerçekleştirmekteyiz." diye konuştu.

Çelikbaş, üç arkeolog ve üç restoratörün çalışmalarda görev yaptığını dile getirerek, "Arkeolog ve restoratör arkadaşlar kilisede her gün çalışmalara devam etmekte. Bundan sonra hem yaz hem de kış sezonunda Hadrianaupolis'te çalışmalar devam edecek. Hadrianaupolis, 12 kilometrelik büyük bir alan. Bu bölümü insanlığın hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.

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