Karadenizli kadınlar geleneksel dut pekmezi yapımına başladı

EYÜP ELEVLİ - Ordulu kadınlar, sofraların vazgeçilmez besin kaynaklarından dut pekmezinin yapımına başladı.

Karadeniz Bölgesi'nde kırsal kesimde yaşayan kadınların büyük bölümü, aile ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla yıl boyunca bağ, bahçe ve tarlada mesai yapıyor. Yörenin önemli ürünleri fındık ve çay tarımının yanı sıra balık avına da çıkan kadınlar, engebeli arazi yapısında kışın yakılacak odunları taşıyor.

Ordu'da ikamet eden bazı kadınlar, aynı zamanda olgunlaşmasıyla ağaçlardan silkeledikleri dutların pekmezini de yapıyor.

Evlerin önünde yakılan odun ateşi üzerindeki kazana temizlenip konulan dutlar, gün içinde birkaç işlemden daha geçirilerek pekmez haline getiriliyor.

Akraba ve komşu kadınlar bir araya gelerek yaklaşık 7 saatlik meşakkatli hazırlama sürecinde zaman zaman erkeklerden de destek alıyor.

- İlknur Bektaş: "Köydeki herkes birbirine yardımcı olur"

Altınordu ilçesi Kızılhisar Mahallesi'nde eltisi İnci Bektaş ile pekmez yapan 54 yaşındaki İlknur Bektaş, AA muhabirine, büyüklerinden öğrendiği yöntemlerle pekmez hazırladıklarını söyledi.

Bektaş, topladıkları ürünü temizledikten sonra ezerek suyunu çıkardıklarını, ateşte kaynatıp şerbetini aldıkları meyveyi pekmez haline getirdiklerini anlattı.

Pekmez yapımının 6-7 saat sürdüğünü dile getiren Bektaş, "Çok zahmetli yani eziyeti çok. Mesela bunu tek kişi yapamaz. Yapan kişiyle birlikte iki kişi olmamız lazım. Bu konuda birbirimize yardımcı olmamız lazım. Köydeki herkes birbirine yardımcı olur." dedi.

Ailesine yetecek kadar pekmez yaptığını ifade eden Bektaş, doğal ve çok güzel olan pekmezi hazırlamayı sevdiğini belirtti.

İnci Bektaş da zahmeti çok olan pekmezi yapmayı annesinden öğrendiğini ve bu geleneği devam ettirdiğini söyledi.

Yaptığı pekmezden çocuklarının evine de gönderdiğini dile getiren Bektaş, geri kalan kısmını da kilogramı 70 ile 100 lira arasında sattığını kaydetti.

Perşembe ilçesinin Efirli Mahallesi'nde yaşayan 74 yaşındaki Menşure Ulu da kış hazırlığı için çeşitli ürünleri dikip yetiştirdiklerini belirtti.

Köyde büyüdüğünü, bağ bahçe işlerini de annesinden öğrettiğini ifade eden Ulu, "Almanya'dan bu yana çocuklarım var, hepsine dut pekmezi gönderiyorum. İzine gelecekler, hepsi alır gider. İhtiyacı olan akrabalarımın hepsine de kavanoz kavanoz veriyorum." diye konuştu.

- Ebru Ulu: "En sağlıklı şekilde beslenmeye çalışıyoruz"

Menşure Ulu'ya yardım eden gelini Ebru Ulu da kayınvalidesinin bu işlerin adeta uzmanı olduğunu ve kendilerine yol gösterdiğini söyledi.

Ebru Ulu, evin alt kısmındaki bahçeyi sürekli ektiklerini belirterek, "Ürünlerimizin hasatlarını yapıyoruz. Sezonu geldiğinde fındık toplar ve harmanımızda kuruturuz. Açıkçası buradaki işimiz bitmiyor. Dut pekmezini de tamamen kendimiz ürettiğimiz için organik. Daha sağlıklı, daha güvenilir oluyor. En sağlıklı şekilde beslenmeye çalışıyoruz." dedi.

- "Kadınlarımız çok büyük bir çalışma içinde"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, bölgede meyvelerin kadınlar tarafından değerlendirildiğini söyledi.

Kadınların değerlendirdikleri bu ürünleri evlerinde tükettiklerini, ayrıca satarak ev ekonomisine de katkı sağladıklarını anlatan Soydan, şunları kaydetti:

"Pekmez hem kara hem de ak duttan yapılıyor. Şu anda kadınlarımız gerçekten onunla ilgili çok büyük bir çalışma içinde çünkü yıllardır bu gelenek halinde devam ediyor. Özellikle büyüklerinden gördükleri şekilde pekmezi yapmaya çalışıyorlar. Bölgesel yöntemle beraber bunu üretiyorlar. Ekonomilerine de büyük katkı sağlıyorlar. Kadınlarımız bunun kilosunu 80-90 lira gibi bir miktarda satışa sunuyor."

Soydan, Ordu'daki dutun bal oranı nedeniyle lezzetli olduğuna dikkati çekerek, "Özellikle dut pekmezini kan düşüklüğünde ciddi şekilde kullananlar var. Talep de var. Dut pekmezi üretimi kadınlarımıza ekonomik getiri de sağlıyor." diye konuştu.

