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Karadenizliler buluşmasında 1 ton hamsi dağıtıldı

ANTALYA HABERLERİ  | 01.02.2020 17:55 | Son Güncelleme

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlendiği Karadenizliler buluşmasında 1 ton hamsi, ekmek arasında vatandaşlara ücretsiz dağılırken Belediye Başkanı Ümit Uysal, hamsinin alçakgönüllü, bereketli, kıpır kıpır, çalışkan bir balık olduğunu belirterek “Bizim de, Türkiye’mizin de, insanımızın da yapısı bu.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlendiği Karadenizliler buluşmasında 1 ton hamsi, ekmek arasında vatandaşlara ücretsiz dağılırken Belediye Başkanı Ümit Uysal, hamsinin alçakgönüllü, bereketli, kıpır kıpır, çalışkan bir balık olduğunu belirterek “Bizim de, Türkiye’mizin de, insanımızın da yapısı bu. İhtiyacımız olan şey, geleceğimizi kuracak olan şey bu” dedi.
Muratpaşa Belediyesi’nin ‘Bu yıl da memlekete gidemedik’ diye hayıflananlar, ‘Acaba Antalya’da bizim memleketten kaç kişi var’ diye merak edenler, ‘Hemşerilerle tanışsak fena mı olur’ diye düşünenler için gerçekleştirdiği Komşu Buluşmaları

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