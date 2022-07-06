Karadenizliler, İstanbul'da şölende buluşacak

İSTANBUL (AA) - URU, United Media ve Karadeniz FM iş birliğiyle "3. Maçka'da Buluşalım-Bir Karadeniz Şöleni", İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleştirilecek.

İstanbul'da memleket hasreti çeken Karadenizlilerin ve Karadeniz severlerin bir araya geleceği etkinlik, 18 Eylül'de yapılacak.

Etkinlikte, Ekin Uzunlar, Zeynep Başkan, Niyazi Koyuncu, Allame, Onur Atmaca ile Yayla Trio ve Samida, Karadeniz yöresinden şarkılar seslendirecek.

Horon ekibinin gösterisi ile yöresel lezzetler ve el sanatlarına dayalı atölyelerin de olduğu programın ilk ikisine yaklaşık 16 bin Karadenizli katıldı.

