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Karadere Barajında her geçen gün balık üretimi artıyor

KASTAMONU HABERLERİ  | 23.04.2020 14:39 | Son Güncelleme

Kastamonu’da bölgenin en büyük barajı olma özelliği taşıyan Karadere Barajında her geçen gün balık üretimi artıyor.Bölgenin en büyük barajı olma özelliğini elinde bulunduran Karadere Barajı’nda kurulu Ilgaz Su Ürünleri Alabalık Üretim Tesisi, kurulduğu günden bu yana büyümeye devam ediyor.

Kastamonu’da bölgenin en büyük barajı olma özelliği taşıyan Karadere Barajında her geçen gün balık üretimi artıyor.
Bölgenin en büyük barajı olma özelliğini elinde bulunduran Karadere Barajı’nda kurulu Ilgaz Su Ürünleri Alabalık Üretim Tesisi, kurulduğu günden bu yana büyümeye devam ediyor. Taşköprü ilçesine bağlı Donalar köyü sınırları içerisinde bulunan ve bölgenin en büyük barajı olma özelliğini elinde bulunduran Karadere Barajı içerisinde kurulu bulunan tesis, Nisan 2019 tarihinde kuruldu ve 1 yıldır faaliyetlerini sürdürüyor. İlk yavruları Nisan ayının sonlarında suya bıraktıklarını ifade eden Ilgaz Su Ürünleri İşletmesi’nde görevli Su Ürünleri Mühendisi Ufuk Köse, “400 ton kapasite ve 600 bin balıkla işe başlamıştık, şuan ise yaklaşık 1 milyon 300 bin balıkla faaliyetlerimize devam ediyoruz. Balıklarımızı 2 gramda kuluçkahaneden alıp bunları porsiyonluk olarak 250-300 gramda, daha sonrasında somona ayıracağımız balıkları da 3-3.5 kilogramda satışa sunmaktayız” dedi.
Ilgaz Su Ürünleri Mühendisi Ufuk Köse, somana ayrılan balıkların 2 gramdan 3.5 kilograma yaklaşık 14 ayda ulaştığını ifade etti ve bu somona da Türk somonu isminin verildiğini kaydetti.

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