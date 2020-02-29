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Karaduvar sahili yenileniyor

MERSİN HABERLERİ  | 29.02.2020 10:16 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz ilçesi Karaduvar sahilinde başlattığı çevre ve sahil düzenleme çalışmalarına hız verdi.Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Haydar Ali Ulusoy, çevre ve sahil düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz ilçesi Karaduvar sahilinde başlattığı çevre ve sahil düzenleme çalışmalarına hız verdi.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Haydar Ali Ulusoy, çevre ve sahil düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Ayhan Terban, Mali Hizmetler Dairesi Başkanı Akın Aşıcı, Yol ve Asfalt Şube Müdürü Erdal Özcan ve muhtarlarla birlikte yapılan incelemelerde, çalışmalar ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Ekipler, 15 kamyon, 2 greyder, 1 dozer,1 loder ile saha ve çevre düzenleme çalışmalarını gerçekleştirerek, sahili yeni görünümü için hazırlamaya devam ediyor. Ekipler, bir süre önce sahilleri canlandırma çalışmaları kapsamında, ilk olarak Karaduvar sahilinde dağınık halde bulunan büyük kayaları düzenli hale getirmiş, plaj kumunu da düzenleyerek, vatandaşlar için temiz bir hale getirmişti.
Genel Sekreter Yardımcısı Haydar Ali Ulusoy ve beraberindeki ekip, yağmursuyu drenajı için büz boru ve baks yerleştirilmesi gereken yerlerde de yerinde inceleme yaparak, ihtiyaçları tespit etti. Adanalıoğlu çok amaçlı mahalle evinde yapılması istenen talepleri ilgililerden dinleyen Ulusoy, incelemelerine Adanalıoğlu-Kazanlı arasındaki halk plajında devam ederek, gündeme gelen konular çerçevesinde görüş alışverişinde bulundu. Ardından Şeyh İbrahim Hekim Türbesi’nde inceleme yapılarak, öneri ve talepler not edildi.

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