YURTHABER
  4. Karaer mahallesi sakinleri okul istedi

Karaer mahallesi sakinleri okul istedi

GÜMÜŞHANE HABERLERİ  | 08.01.2020 18:09 | Son Güncelleme

Gümüşhane’de kent merkezindeki vatandaşların dertlerini ve taleplerini dinlemek üzere Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında gerçekleştirilen mahalle toplantılarının yedincisi Karaer Mahallesi’nde gerçekleştirildi.15 Temmuz Zafer Meydanındaki bir çay ocağında düzenlenen programa Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Vali Yardımcısı Mustafa Anteplioğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Hakkı Gündüz, kurum müdürleri ve mahalle sakinleri katıldı.Toplantı başlangıcında konuşan ve kendisi de Karaer Mahallesi sakini olan Vali Taşbilek, “Her hafta fırsat buldukça bir mahallemizde idrak etmeye çalıştığımız toplantılarımızda bugün Karaer mahallemize misafir olarak ve aynı zamanda sakini olarak gerçekleştiriyoruz.

Gümüşhane’de kent merkezindeki vatandaşların dertlerini ve taleplerini dinlemek üzere Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında gerçekleştirilen mahalle toplantılarının yedincisi Karaer Mahallesi’nde gerçekleştirildi.
15 Temmuz Zafer Meydanındaki bir çay ocağında düzenlenen programa Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Vali Yardımcısı Mustafa Anteplioğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Hakkı Gündüz, kurum müdürleri ve mahalle sakinleri katıldı.
Toplantı başlangıcında konuşan ve kendisi de Karaer Mahallesi sakini olan Vali Taşbilek, “Her hafta fırsat buldukça bir mahallemizde idrak etmeye çalıştığımız toplantılarımızda bugün Karaer mahallemize misafir olarak ve aynı zamanda sakini olarak gerçekleştiriyoruz. Mahallelerimizi ziyaret ettiğimizde mahalle sakinlerimizi ev sahibi olarak kabul ediyoruz, hem sizinle tanışmak hem de bize iletilmesi gereken sorunları birinci ağızdan dinleyerek çözüm üretmeye çalışmaktır. Normalde Valilik makamında saat 10 ile 11 arasında vatandaşlarımızla her gün buluşuyoruz. Bunun haricinde sosyal hizmetler kanalıyla her eve girmeye çalışıyoruz. Bu da bizim bizzat gelerek direk vatandaştan alıp arkadaşlarımızla paylaşabileceğimiz bir sistem olsun istiyoruz. Herkesin derdine ne derece çözüm üretebilirizi ve çözemediklerimizi de alıp ilgili kurumlara iletebilmek istiyoruz” dedi.
Mahalle muhtarı Mehmet Kurtman ise Gümüşhane’nin Karaer mahallesini İstanbul’un Şişli ilçesine benzeterek, “Gümüşhane’nin kalbi bu mahallede atıyor. Bizim en büyük sıkıntılarımızdan birisi ilkokulumuzun olmaması. Bu sorunun çözülmesini istiyoruz. Ayrıca kütüphane altındaki kayalık alandan kopmalar meydana geliyor, Atatürk ve Cumhuriyet caddelerinde trafik sorunlarımız var” dedi.
Mahalle muhtarları olarak görev yapamadıklarını, 5490 sayılı kanunun yürürlüğe girmesinin ardından mahallelere gelip gidenleri artık tanımadıklarını ifade eden Kurtman, “Bununla ilgili tebligatlarda büyük sıkıntı çekiyoruz. Muhtarlar artık kimseyi tanımıyor. Mahallesinde kim yaşıyor, kim yaşamıyor bilmiyor. Bununla ilgili girişimlerde bulunduk ama sonuç alamadık” diye konuştu.
Muhtar Kurtman’ın okul talebine karşın toplantıda hazır bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan’ın cevaplarının ardından söz alan Vali Taşbilek, bu konuyu çalıştıklarını ve bu eğitim öğretim yılında il merkezindeki okullarla ilgili yeni bir planlama yapacaklarını söyledi.
Toplantıda söz alan vatandaşlar başlıca Atatürk Caddesinin yayalaştırılmasını isterken, şehir merkezindeki baz istasyonlarının çok fazla olmasından şikayetçi oldu, kütüphane yanından geçen derenin ıslah edilmesini istedi.
Vatandaşlarla yaşadıkları mahallelerde bir araya gelerek, taleplerini, şikayetlerini ve dertlerini dinlemek, yaşadıkları sorunları, ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve çözüm üretmek amacıyla gerçekleştirilen toplantıda vatandaşları dinleyen Vali Taşbilek, toplantıda hazır bulunan kurum müdürlerine talimat vererek, iletilen şikayet ve taleplerin çözüme kavuşturulmasını istedi.
Toplantıda vatandaşlar dile getirilen tüm istek ve şikayetler Valilik görevlileri tarafından not alınarak ilgili kurumlara resmi yazı aracılığıyla iletilip sonucuna yönelik takibi de gerçekleştirilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç! Hamile numarası yapıp en yakın arkadaşını...Korkunç! Hamile numarası yapıp en yakın arkadaşını...
Gümüşhane İl Genel Meclisi’nin ocak ayı toplantıları sona erdiGümüşhane İl Genel Meclisi’nin ocak ayı toplantıları sona erdi
Gümüşhane’de 2019 yılında 2 bin 163 gıda denetimi gerçekleştirildiGümüşhane’de 2019 yılında 2 bin 163 gıda denetimi gerçekleştirildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Okuldaki iğrenç olay hakkında yeni gelişme

Okuldaki iğrenç olay hakkında yeni gelişme

Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?

Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Düzce’de 392 anneye 166 bin lira ödeme yapıldı

Düzce’de 392 anneye 166 bin lira ödeme yapıldı

Elektrik arızasını gidermek için Zap Deresi'ni aşıp, dağa tırmandılar

Elektrik arızasını gidermek için Zap Deresi'ni aşıp, dağa tırmandılar

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı:

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı:

Gümüşhane Namaz Vakitleri 8 Ocak Çarşamba

İmsak
06:08
Sabah
07:38
Öğle
12:33
İkindi
14:57
Akşam
17:18
Yatsı
18:43

Gümüşhane Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Çarşamba

Şifa Eczanesi
Merkez
Güven Eczanesi
Kelkit
Karadeniz Eczanesi
Kurtun
Yaşam Eczanesi
Siran
Öztürk Eczanesi
Torul
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Gümüşhane’de trafik kazası: 1 ağır yaralı

Gümüşhane’de trafik kazası: 1 ağır yaralı

Şiran Belediye Hamamı Bölgede Yoğun İlgi Görüyor

Şiran Belediye Hamamı Bölgede Yoğun İlgi Görüyor

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Coşar Gümüşhane'de

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Coşar Gümüşhane'de

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.