YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Karagöz ile Hacivat, çocuklara enerji tasarrufu ve verimliliğini anlattı

Karagöz ile Hacivat, çocuklara enerji tasarrufu ve verimliliğini anlattı

13.01.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karagöz ile Hacivat, çocuklara enerji tasarrufu ve verimliliğini anlattı

Bursa'da, gölge oyunu karakterleri Karagöz ile Hacivat aracılığıyla çocuklara enerji tasarrufu ve verimliliği anlatıldı.

Limak Enerji Uludağ Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, firma ile Bursa Valiliği Enerji Yönetim Birimince "Enerji Verimliliği Haftası" kapsamında "Karagöz ve Hacivat ile Enerji Tasarrufu" adlı gösteri sergilendi.

Hayali Osman Ezgi tarafından anaokulu ve ilkokul öğrencilerine yönelik hazırlanan oyunda, evde yapılacak tasarruf ve verimlilik uygulamaları eğlenceli bir şekilde aktarıldı. Gölge oyununun ardından çocuklara enerji temalı kitaplar dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, enerji ihtiyacını sürdürülebilir şekilde elde etme konusuna dikkati çekmek istediklerini belirtti.

İklim değişikliğiyle mücadele için tasarruf ve verimlilik uygulamalarına farkındalık kazanmanın önemine değinen Aytac, şunları kaydetti:

"Yeşil enerji kullanımının teşvik edilmesi ve çocukluk çağından itibaren bu bilincin oluşturulması noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Enerji tasarrufu ve verimliliği ile yenilenebilir enerji kaynakları temalı kitaplarımızla ve gerçekleştirdiğimiz atölyeler ile çocuklara dokunuyoruz. Düzenlediğimiz gölge oyunu ile de çocukların tasarruf ve verimlilik bilgilerini pekiştirmesini ve keyifli zaman geçirmesini hedefledik. Projelerimizi, sürdürülebilir bir gelecek için çevre bilincinin küçük yaşlarda oluşturulması gerektiği anlayışıyla hayata geçiriyoruz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Tevfik Özlü, '1 hafta sürüyor' deyip görülen belirtileri açıkladıProf. Dr. Tevfik Özlü, '1 hafta sürüyor' deyip görülen belirtileri açıkladı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Bursa'da büyükbaş hayvan çalan 3 kişi gözaltına alındıBursa'da büyükbaş hayvan çalan 3 kişi gözaltına alındı

Bursa Namaz Vakitleri 14 Ocak Cuma

İmsak
06:49
Sabah
08:18
Öğle
13:18
İkindi
15:46
Akşam
18:08
Yatsı
19:31
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Sivasspor, ligdeki Trabzonspor, Göztepe ve Fenerbahçe maçlarına odaklandı

Sivasspor, ligdeki Trabzonspor, Göztepe ve Fenerbahçe maçlarına odaklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

GÜNCELLEME - Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

GÜNCELLEME - Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Kedi "Karamel" soğuktan sığındığı okulun maskotu oldu

Kedi "Karamel" soğuktan sığındığı okulun maskotu oldu

Tokat'ta kullanılmayan fabrikanın çatısından düşen kişi öldü

Tokat'ta kullanılmayan fabrikanın çatısından düşen kişi öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.