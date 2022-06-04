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Karagöz'ün başlığı, oyuncu Zafer Algöz'e verildi

04.06.2022 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karagöz'ün başlığı, oyuncu Zafer Algöz'e verildi

KIRKLARELİ (AA) - Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali kapsamında verilen Karagöz başlığı (ışkırlak) ödülü, bu yıl oyuncu Zafer Algöz'ün oldu.

Yayla Meydanı'nda bu yıl 29.'su düzenlenen etkinlikte, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, ışkırlağı Algöz'e teslim etti.

Algöz, ışkırlağın kendisine verilmesinden dolayı gururlandığını belirtti.

Kesimoğlu ise Kırklareli'nin her zaman sanata ve sanatçıya hak ettiği değeri veren bir kent olduğunu söyledi.

Sanatın hayatın kendisi olduğunu ifade eden Kesimoğlu, bu yıl ışkırlağı Zafer Akgöz'e teslim etmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Programın ardından Zafer Algöz ve Can Yılmaz, kitapseverlerle bir araya geldi.

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