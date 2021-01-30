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Karakaş ailesinin acı günü

30.01.2021 16:13 | Son Güncelleme:
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Karakaş ailesinin acı günü

Gazeteci Mehmet Musa Çakır’ın teyzesi Fahriye Karakaş, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.Anadolu Basın Birliği Erzurum Şube Başkanı ve Yenigün Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Musa Çakır ile Kağan Alparslan Çakır’ın teyzesi Fahriye Karakaş, dün aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Gazeteci Mehmet Musa Çakır’ın teyzesi Fahriye Karakaş, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Anadolu Basın Birliği Erzurum Şube Başkanı ve Yenigün Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Musa Çakır ile Kağan Alparslan Çakır’ın teyzesi Fahriye Karakaş, dün aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Cenazesi dün gece uçakla Erzurum’a getirilen ve Asri Mezarlığı’nda kılınan namazın ardından toprağa verilen Fahriye Karakaş, 85 yaşındaydı.
Fahriye Karakaş, Çakır ve Karakaş ailelerinin yanı sıra, gazetecilerin de katıldığı cenaze namazının ardından Abdurrahman Gazi Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi.

Karakaş ailesinin acı günü

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