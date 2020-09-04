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Karakırık ve Karagül Yortan Belediye başkanı Şık’ın sorunlarını dinledi

KARABÜK HABERLERİ  | 04.09.2020 18:55 | Son Güncelleme

MHP Yenice İlçe Başkanı Ergün Karakırık ve yönetim kurulu ile İl Genel Meclis Üyesi Murat Karagül MHP’li Yortan Belde Belediye Başkanı Ali Şık’ı ziyaret ederek çalışmaları ve sorunları hakkında bilgiler aldı.Belediye Başkanı Ali Şık, Karabük’ün tek beldesi olduklarını ve ellerindeki imkanlar ölçüsünde halka hizmet etmeye çalıştıklarını söyledi.Karakırık ve Karagül’e belediyenin hizmet alanları ve çalışmaları noktasında bilgiler aktaran Belediye Başkanı Ali Şık, beldeye gelen saniyede 20 litre sudan sadece 7 litresini kendilerinin kullandığını ancak 13 litresinin ise boşa gittiğini ve bu nedenle kendilerinden her ay 24 bin lira paralarının boşa gittiğini söyledi.Başkan Şık, “ Beldemize daha önce yapılan anlaşma ile 11 köyünde ihtiyacını karşılayacak şekilde saniyede 20 litre içme suyu geliyor.

Karakırık ve Karagül Yortan Belediye başkanı Şık’ın sorunlarını dinledi

MHP Yenice İlçe Başkanı Ergün Karakırık ve yönetim kurulu ile İl Genel Meclis Üyesi Murat Karagül MHP’li Yortan Belde Belediye Başkanı Ali Şık’ı ziyaret ederek çalışmaları ve sorunları hakkında bilgiler aldı.
Belediye Başkanı Ali Şık, Karabük’ün tek beldesi olduklarını ve ellerindeki imkanlar ölçüsünde halka hizmet etmeye çalıştıklarını söyledi.
Karakırık ve Karagül’e belediyenin hizmet alanları ve çalışmaları noktasında bilgiler aktaran Belediye Başkanı Ali Şık, beldeye gelen saniyede 20 litre sudan sadece 7 litresini kendilerinin kullandığını ancak 13 litresinin ise boşa gittiğini ve bu nedenle kendilerinden her ay 24 bin lira paralarının boşa gittiğini söyledi.
Başkan Şık, “ Beldemize daha önce yapılan anlaşma ile 11 köyünde ihtiyacını karşılayacak şekilde saniyede 20 litre içme suyu geliyor. Biz bu suyun belde için gerekli olan saniyede 7 litresini kullanıyoruz. Bizim talebimiz tek projede yapılsın ve biz sonra 11 köye su ihtiyacını böleriz. Saniyede 20 litre gelen su için bizde her 36 bin lira kesiliyor. 13 litre saniye su boşa Gidiyor ve çaya akıyor. Biz bu noktada Cumhur ittifakı olarak bölgemizin AK Partili Milletvekillerinden destek ve yardım bekliyoruz. Bizden 13 litrelik suyun parası kesilmesin. Buda aylık 24 bin lira yapar ve biz bu paranın iki katında hizmetimizi rahat yaparız. Bu zamana kadar belediyemizde 850 bin lira para kesildi. Siyasilerimizden bu noktada bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Sonuçta bura halka hizmet ediyoruz. İl Genel Meclisi bunu onaylarsa Özel idare bu işi çözer ve 11 köyün suyu tek projede tamamlanmış olur. Buda bizi ve onları büyük oranda rahatlatmış olur” dedi.
MHP İl Genel Meclis üyesi Murat Karagül ve İlçe başkanı Ergün Karakırık ise konunun takipçisi olarak sorunun çözümü noktasında gerekli görüşmeleri yapacaklarını ifade ettiler.

Karakırık ve Karagül Yortan Belediye başkanı Şık’ın sorunlarını dinledi

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