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Karakoç, eğitimde kendi markasını oluşturdu

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 23.07.2020 14:53 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da 20 yıldır özel eğitim alanında faaliyet gösteren iş insanı Ekrem Karakoç, uzun uğraşlar sonucu ‘Bilkoç Okulları’ adıyla kendi markasını oluşturdu.Yeni tip korona virüs salgını tedbirlerine uygun olarak oluşturulan sosyal mesafeli ve teknolojik imkanlarla donatılmış sınıflar yeni eğitim yılı öncesinde öğrencileri bekliyor.

Diyarbakır’da 20 yıldır özel eğitim alanında faaliyet gösteren iş insanı Ekrem Karakoç, uzun uğraşlar sonucu ‘Bilkoç Okulları’ adıyla kendi markasını oluşturdu.
Yeni tip korona virüs salgını tedbirlerine uygun olarak oluşturulan sosyal mesafeli ve teknolojik imkanlarla donatılmış sınıflar yeni eğitim yılı öncesinde öğrencileri bekliyor. Kendi markalarını oluşturmalarından dolayı çok sayıda destek mesajı aldıklarını belirten Bilkoç Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karakoç, "Diyarbakır’ın yerelden evrensele eğitim markası olsun istedik ve bu amaçla kendi markamızla yeni bir yola çıktık. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile çocuklarını emanet edebilir” dedi. Özel eğitime yönelik sıkıntıların su yüzüne çıktığı bir dönemde Diyarbakır’dan yeni bir özel eğitim markası çıktığını kaydeden Karakoç, ulusal markaların temsilciliğini yapmanın kente getirisinin olmadığını ifade etti. 20 yıllık eğitim tecrübesine sahip olduklarının altını çizen Karakoç’un hizmete giren Bilkoç Okulları, ağustos ayı sonunda başlaması planlanan yeni eğitim ve öğretim yılında faaliyet göstermeye hazırlanıyor.

“Halkımız kendi markasına sahip çıksın”
Öğrencilerin olası sıkıntılara karşı eğitimden mahrum olmamaları için gerekli tüm önlemleri alarak uzaktan eğitim sistemini en modern haliyle oluşturduklarını belirten Bilkoç Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karakoç, modern ve geleceğe umutla bakan bir okul ortamı sağladıklarını vurguladı. Karakoç, "Diyarbakır’ın yerelden evrensele eğitim markası olsun istedik ve bu amaçla kendi markamızla yeni bir yola çıktık. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile çocuklarını emanet edebilir. Sadece Diyarbakır’a hitap etmiyoruz. Tüm halkımızı kendi markalarına sahip çıkmaya davet ediyorum" diye konuştu.

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