Karakol ekibinde sürpriz doğum günü kutlaması

Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü Merkez karakol ekipleri tarafından 23 Nisan doğum günü olan Ayşe Elif Selçuk’un (12) evine giderek doğum gününü kutladılar.

Oltu ilçe merkez karakolunda görevli komiser Nevzat Durmuş ve ekibi doğum günü olan Elif Ayşe Selçuk’un evine yaş pasta ve çiçek götürerek doğum gününü kutladılar.

Ekipler, evin merdivenlerinde yaş pastanın mumlarını yaktılar ardından evin zilini çaldılar. Kapıyı açan Ayşe Elif Çiçek karşısında yaş pastalı polisleri görünce önce şaşırdı ardından yaş pastanın mumlarını üfleyerek söndürdü.

Sürpriz doğum günü kutlamasından son derece memnun kalan Ayşe Elif polislere teşekkür etti.



