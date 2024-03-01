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Karakola pompalı tüfekle saldırı kamerada

İHA İHA
01.03.2024 10:13
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Adana’da bir kişinin karakola pompalı tüfekle ateş açması güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Saldırganın yakalanıp tutuklandığı öğrenildi.

Karakola pompalı tüfekle saldırı kamerada

Edinilen bilgiye göre, olay, geçtiğimiz günlerde merkez Yüreğir ilçesine 19 Mayıs Mahallesi’nde bulunan Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği’nde meydana geldi. İddiaya göre, maskeli bir şahıs karakolun araçlar için kullanılan otomatik kapısı kapanırken içeri girip elindeki pompalı tüfekle havaya ve karakolun duvarlarına ateş etti. Karakoldaki polislerin de karşılık vermesi üzerine saldırgan kaçarak uzaklaştı.
Bu anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ekiplerin güvenlik kameralarını incelemesi sonucu saldırgan saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen saldırgan çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, saldırıda kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

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