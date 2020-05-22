Karaköprü bayram öncesi kapsamlı temizlik

Karaköprü Belediyesi Ramazan Bayramı öncesi ilçe genelinde kapsamlı temizlik ve yıkama çalışması yaparak ilçeyi bayrama temiz bir ortamda girilmesini amaçlıyor.

Karaköprü Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tertemiz bir ilçe için rutin çalışmalarını sürdürürken, Ramazan Bayramı öncesi ilçede genel bir temizlik ve yıkama faaliyeti gerçekleştirerek bayramda tertemiz bir ilçe oluşturmayı hedefliyor.

Özellikle korona virüs salgını nedeniyle 2 aydır yoğun bir dezenfekte çalışması yürüten ekipler her gün bir mahallede dezenfekte, yol, kaldırım yıkama ve parklarda dezenfekte işlemi gerçekleştirirken, Ramazan Bayramı öncesinde de ilçedeki cadde ve sokaklarda temizlik faaliyeti yürütüyor.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin talimatıyla tertemiz bir ilçe oluşturmak için seferber olan temizlik timi bayram öncesi de yoğun mesai harcıyor. Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olduğunu hatırlatan Baydilli, yine de bayramda tertemiz bir Karaköprü oluşturmak ve bayram sonrası dışarı çıkacak vatandaşlara temiz bir ilçe sunmak için temizlik İşleri ekiplerinin ilçe genelinde bir temizlik çalışması yürüttüğünü kaydetti.

Karaköprü Belediyesi Temizlik timi korona virüs salgını süresince yaptığı dezenfekte ve hijyen çalışmalarıyla vatandaşların takdirini kazandı.

