Karaköprü Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor

Şanlıurfa’da Karaköprü Belediyesi araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Karaköprü Belediyesine vakumlu yol süpürme kamyonu hibe edildi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hibesiyle alınan aracı incelerken, daha temiz bir Karaköprü için önemli bir aracı filolarına kattıklarını belirtti.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda gerçekleştirdiği temaslar sonucu hibe olarak aldığı vakumlu yol süpürme aracı temizlik işleri araç filosuna katılarak hizmet vermeye başladı. Ciddi bir maddi değeri olan aracı, hibe olarak belediyeye kazandıran Başkan Baydilli aracı inceledi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, daha temiz ve daha hijyen bir Karaköprü için çalıştıklarını söyleyerek, "Temizlik işlerimizi güçlendirmeye devam etmekle birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın hibe ettiği yol süpürme aracımızı filomuza katarak vatandaşlarımıza daha güzel bir hizmet etmeye katkı sağlayacaktır. Yol süpürme aracının belediyeye kazandırılmasında emeği geçen Çevre ve Şehircilik Bakanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederim" diye konuştu.

