Karaköprü Belediyesi asfalt yama çalışmalarına başladı

Karaköprü Belediyesi bünyesine kattığı asfalt yama aracıyla ilçedeki asfalt yollarda deforme olmuş yerlerde onarım ve bakım çalışması yaparak yolları yeniliyor

Karaköprü Belediyesi hizmetlerine bir yenisini daha ekleyerek asfalt yama çalışmalarına başladı. Fen İşleri Müdürlüğü hizmet araçları filosuna yeni katılan asfalt yama aracıyla ve oluşturulan ekiple birlikte ilçedeki deforme olmuş asfalt yollarda bakım ve onarım yapılarak yollar yenileniyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Akbayır mahallesinde yapılan asfalt yama çalışmalarını incelerken, yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi aldı. Baydilli, ilçeye daha iyi hizmet etmek, vatandaşlara daha güzel yollar sunmak adına araç bünyelerine asfalt yama aracını kattıklarını ifade ederek, "Artık ilçemizdeki asfalt yollarda da yama çalışması yapıp bu yolları da vatandaşlarımızın araçlarıyla geçerken sıkıntı yaşamaması için onarıyoruz. Biz ilçemizin hak ettiği yerlere gelmesi için her anlamda çalışmaya devam edeceğiz. Yoğun bir tempoyla çalışan fen işleri personelimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Karaköprü Belediyesi Fen İşleri ekipleri asfalt yama çalışmalarını program dahilinde tüm mahallelerdeki asfalt yollarda gerçekleştirmeye devam edecek.

