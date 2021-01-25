Karaköprü Belediyesinden vergi uyarısı

Karaköprü Belediyesi emlak, ilan, reklam, çevre ve temizlik vergisi borcu bulunan vatandaşlara ikinci taksitin son ödeme gününün 31 Ocak olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Karaköprü Belediyesi bir açıklama yayımlayarak vergi borcu olan mükelleflerin borçlarının 2. taksitinin ödemeleri için son günün 31 Ocak Pazar günü olduğu konusunda uyarıda bulundu. Karaköprü Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın yapılandırılan veya mükellef oldukları emlak, ilan, reklam, çevre ve temizlik vergisi borçlarının 2. taksitinin son ödeme günü 1 ay uzatılarak 31 Ocak Pazar gününe kadar uzatıldı. Vatandaşlarımızın bu tarihe kadar vergi borçlarını ödemeleri gerekmektedir. Bu doğrultuda veznelerimiz personellerimizle birlikte pandemi kurallarına göre hizmet vermektedir” denildi.

Vatandaşların vergi borçlarını Karaköprü Belediyesi girişindeki veznelerde veya belediyenin internet sitesinden de online olarak yapabilecekleri öğrenildi

