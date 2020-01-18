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  4. Karaköprü Belediyespor Başkanı Ahmet Kenan Kayral oldu

Karaköprü Belediyespor Başkanı Ahmet Kenan Kayral oldu

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 18.01.2020 12:22 | Son Güncelleme

TFF 3.

Karaköprü Belediyespor Başkanı Ahmet Kenan Kayral oldu

TFF 3. Lig ekibi Karbel Karaköprü Belediyespor’da yapılan olağanüstü kongrede tek liste halinde yapılan seçimde Ahmet Kenan Kayral kulübün yeni başkanı olarak seçildi.
TFF 3. ligde mücadele eden Şanlıurfa ekibi Karbel Karaköprü Belediyespor’da seçimli olağanüstü kongreye gidildi. Karaköprü Belediyesi Nikah ve Toplantı Salonunda yapılan kongrede tek liste halinde gidilen seçimde Ahmet Kenan Kayral başkan seçilerek Mustafa Aslan’dan görevi devraldı.
1 buçuk yıldır yürüttüğü kulüp başkanlığını devreden Mustafa Aslan yaptığı konuşmada bugüne kadar kulübün başarısında emeği olan herkese teşekkür etti.
Aslan, “Göreve geldiğimizden beri yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla birlikte kulübün başarısı için çalıştık ve emek harcadık. Çok şükür başarılı olduğumuzu da düşünüyorum. Bugüne kadar yönetim kurulu üyesi, teknik heyet, futbolcu, personel arkadaşlarıma ve fedakar taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü de kulübün bugünlere gelmesinde ve başarılarında çok büyük emeği olan, her zaman yanımızda olan Karaköprü Belediye Başkanımız Metin Baydilli’ye etmek istiyorum” dedi.
Kongrede Kulüp Başkanlığına seçilen Ahmet Kenan Kayral ise kendisini bu göreve layık gören kongre üyelerine teşekkür ederken, birlik beraberlik mesajları verdi.
Kayral, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül ve Karaköprü Belediye Başkanımız Metin Baydilli gerçekten önemli emekler verdiler. Şanlıurfa’da birden çok profesyonel takımın olması ve buradaki gençlerin spor yapmasını sağlamamız gerekiyor. Biz de devraldığımız bu bayrağı en iyi yerlere taşımak için yönetim kurulu üyelerimizle birlikte çalışacağız. Ben kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.
Karbel Karaköprü Belediyespor’un 19 kişilik yeni yönetim kurulu listesinde, yeni başkan Ahmet Kenan Kayra, Halaf Tokmakçı, Mehmet Mevlüt Keklik, Mehmet Mevlüt Keklik, Mehmet Nimetoğlu, Hasan Çiçekçi, Cemal Mesçi, Müslüm Abacıoğlu, Vehbi Beyaz, Ahmet Badıllı, Mehmet Erol, Mahmut Özbek isimleri yer aldı.

Karaköprü Belediyespor Başkanı Ahmet Kenan Kayral oldu

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