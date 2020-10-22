YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Karaköprü Belediyespor kupada turladı

Karaköprü Belediyespor kupada turladı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 22.10.2020 17:38 | Son Güncelleme

Karbel Karaköprü Belediyespor Ziraat Türkiye Kupası 2.

Karbel Karaköprü Belediyespor Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda karşılaştığı Osmaniyespor’u 1-0 mağlup ederek tur atladı.
Misli.com 3. Ligde mücadele eden Şanlıurfa ekibi Karbel Karaköprü Belediyespor Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda Osmaniyespor ile karşı karşıya geldi. Karaköprü Faruk Çelik Stadında oynanan karşılaşmayı Karbel Karaköprü Belediyespor 1-0 kazanarak 3. tura yükseldi. Karşılaşmaya iyi başlayan Karaköprü ekibi rakibi karşısında baskı kurarken 15. dakikada genç futbolcu Vedat Yeşilkaya’nın ceza sahası içerisinde düşürülmesi sonucu penaltı kazandı. Penaltı atışını kullanan tecrübeli forvet Hasan Ahmet Sarı topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi. İlk yarıda Karaköprü Belediyespor ataklarını sürdürürken, bulduğu pozisyonları değerlendiremeyince ilk yarı 1-0 sona erdi.
İkinci yarıda oyun ortada geçerken Karbel Karaköprü Beleidyespor hızlı ataklarla gol bulmaya çalışırken, Osmaniyespor’un ataklarında kaleci Fehmi Karakeçili gole izin vermedi. Karşılaşmada başka gol olmayınca kırmızı siyahlı ekip bu galibiyetle kupada adını 3. tura yazdırdı.
Karbel Karaköprü Belediyespor’un 3. turdaki rakibi önümüzdeki günlerde kura çekimiyle belirlenecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Bakan Selçuk'tan gazi eşine hediyeBakan Selçuk'tan gazi eşine hediye
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Trabzonspor, Kadıköy'de galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak
Trabzonspor, Kadıköy'de galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak
MHP’lı Ilıkan: ”Güvercin Sokak’a sahip çıkalım“
MHP’lı Ilıkan: ”Güvercin Sokak’a sahip çıkalım“
Alpaslan’a Kütahya’nın zenginliklerini anlattılar
Alpaslan’a Kütahya’nın zenginliklerini anlattılar
Bursaspor, Menemenspor deplasmanında
Bursaspor, Menemenspor deplasmanında
Amedspor, deplasman galibiyeti özlemine son verdi
Amedspor, deplasman galibiyeti özlemine son verdi
Diyarbekirspor’un gençleri gelecek için umut verdi
Diyarbekirspor’un gençleri gelecek için umut verdi

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 22 Ekim Perşembe

İmsak
05:12
Sabah
06:32
Öğle
12:14
İkindi
15:17
Akşam
17:46
Yatsı
19:01

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler22 Ekim Perşembe

Bal Eczanesi
Haliliye
Demetin Eczanesi
Haliliye
Selim Eczanesi
Haliliye
Gönül Şifa Eczanesi
Eyyubiye
Güzelşehir Eczanesi
Karakopru
Şifanur Eczanesi
Akcakale
Yüksel Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Haliliye’de hijyen çalışmaları
Haliliye’de hijyen çalışmaları
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da kaza yapan sürücülerin yakınları arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da kaza yapan sürücülerin yakınları arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı
Urfa’lı..! mı yoksa Urfalı mı?
Urfa’lı..! mı yoksa Urfalı mı?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.