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Karaköprü Belediyespor maçtan galip ayrıldı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 23.11.2020 16:45 | Son Güncelleme

Karbel Karaköprü Belediyespor Siirt İl Özel İdarespor’u deplasmanda 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.Karbel Karaköprü Belediyespor erteleme maçında Siirt deplasmanında farklı bir galibiyet alarak kötü gidişe son verdi.

Karbel Karaköprü Belediyespor Siirt İl Özel İdarespor’u deplasmanda 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Karbel Karaköprü Belediyespor erteleme maçında Siirt deplasmanında farklı bir galibiyet alarak kötü gidişe son verdi. Kırmızı siyahlı ekip 2. Hafta oynanması gereken ancak rakipte çok sayıda covid 19 testi pozitif olan futbolcu olması nedeniyle ertelenen maçta Siirt İl Özel İdaresi ile karşı karşıya geldi. Siirt Atatürk Stadında oynanan karşılaşmanın ilk yarısında her iki takımın çabaları sonuç vermezken, ilk yarı 0-0 beraberlikle sonuçlandı. İkinci yarınının hemen başında Umut Aslan ile bir gol bulan Karbel Karaköprü Belediyespor baskısını sürdürürken, 65. Dakikada Umut Pusat ile ikinci golü bularak rahatladı. İkinci yarıdaki iyi oyununu son dakikaya kadar sürdüren kırmızı siyahlı ekip 89. Dakikada genç golcüsü Ozan Can Dursun ile 3. golü bularak karşılaşmayı 3-0 kazandı.
Karbel Karaköprü Belediyespor bu sonuçla puanını 9’a yükseltirken, gelecek hafta oynanacak olan 68 Aksaray Belediyespor maçı öncesi moral buldu.

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