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Karaköprü Belediyespor’da Hüseyin Dağ dönemi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 06.11.2020 16:44 | Son Güncelleme

Karbel Karaköprü Belediyespor ligde alınan kötü sonuçların ardından takımın başına Teknik Direktör Hüseyin Dağ’ı getirdi.Misli.com 3.

Karaköprü Belediyespor’da Hüseyin Dağ dönemi

Karbel Karaköprü Belediyespor ligde alınan kötü sonuçların ardından takımın başına Teknik Direktör Hüseyin Dağ’ı getirdi.
Misli.com 3. lig ekibi Karbel Karaköprü Belediyespor ligde alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Mehmet Şansal ile yollarını ayırmıştı. Yapılan teknik direktör arayışlarının sonucunda takımın başına geçtiğimiz yıl da kulübü çalıştıran Şanlıurfalı Teknik Direktör Hüseyin Dağ getirildi.
1 yıldan uzun bir süre kulübü çalıştıran Dağ geçen sezon 20 hafta takımın teknik direktörlük görevini yürüttü. Tecrübeli teknik adam sezon başı göreve gelen ancak kötü sonuçların ardından karşılıklı anlaşılarak yol ayrımına gidilen Mehmet Şansal’ın yerine takımı yönetecek.

Karaköprü Belediyespor’da Hüseyin Dağ dönemi

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