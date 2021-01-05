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Karaköprü Belediyespor’dan Tolgahan Nurhak açıklaması

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 05.01.2021 14:53 | Son Güncelleme

Bir çok ünlü ismi dolandıran ve sanatçı Berdan Mardini’yi de dolandırmak isterken yakayı ele veren futbolcuyla ilgili açıklama yapan Karbel Karaköprü Belediyespor Kulübü, futbolcunun takımlarıyla bir ilişkisinin bulunmadığını, 2020-2021 sezonunda da kadrolarında yer almadığını açıkladı.Şanlıurfa’nın 3.

Bir çok ünlü ismi dolandıran ve sanatçı Berdan Mardini’yi de dolandırmak isterken yakayı ele veren futbolcuyla ilgili açıklama yapan Karbel Karaköprü Belediyespor Kulübü, futbolcunun takımlarıyla bir ilişkisinin bulunmadığını, 2020-2021 sezonunda da kadrolarında yer almadığını açıkladı.
Şanlıurfa’nın 3. Lig D Grubunda mücadele eden takımlarından Karbel Karaköprü Belediyespor Kulübü, ismi dolandırıcılık olayına karışan futbolcu Tolgahan Nurhak ile ilgili açıklamada bulundu. Çok sayıda ünlü ismi dolandıran ve sanatçı Berdan Mardini’yi de dolandırmak isterken yakayı ele veren Tolgahan Nurhak ile ilgili yazılı bir açıklama yapan kulüp, "Bugün çeşitli medya kuruluşlarında yer alan bir habere göre kulübümüzde oynayan bir futbolcunun bir dolandırıcılık olayına karıştığı iddia edilmiştir. İsmi geçen şahsın 2020-2021 sezonunda kulübümüzle hiçbir bağı olmayıp, şahıs mevcut kadromuzda da yer almamaktadır. Konu ile ilgili kamuoyunu bilgilendirme adına bu açıklamanın yapılması gereği görülmüştür. Kamuoyuna duyurur, saygılarımızı sunarız” ifadelerine yer verildi.

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