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Karaköprü kırsalında kilitli parke çalışmaları sürüyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 21.08.2020 11:02 | Son Güncelleme

Karaköprü Belediyesi kırsal mahallelerde yolları yenilemek için kilitli parke çalışmalarını sürdürüyor.Karaköprü Belediyesi kırsal mahallelere hizmet götürmeye devam ediyor.

Karaköprü Belediyesi kırsal mahallelerde yolları yenilemek için kilitli parke çalışmalarını sürdürüyor.
Karaköprü Belediyesi kırsal mahallelere hizmet götürmeye devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kırsal mahallelerde yollarda kilitli parke döşeme çalışması yaparak yolları tozdan ve çamurdan kurtarırken, kırsaldaki cami, okul ve çok amaçlı salonların etrafında da çalışma yaparak vatandaşların buraları rahatlıkla kullanmasını sağlıyor.
9 tane kırsal mahallede çalışan ekipler, yollarda kilitli parke döşemesi yaparak özellikle kış aylarında çamurlu yollarda vatandaşların sıkıntı yaşamasını engelliyor. Aşağı Çiftlik, Akçahisar, Çömlekçi, Büyükördek, Buğdayhöyük, Kasımkuyu, Doyumlu, Yığınak ve Bahçeli kırsal mahallelerinde çalışmalar devam ederken kısa sürede çalışmaların bitirilerek yolların vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor. Kırsal Mahallelerdeki vatandaşlar yapılan çalışmalardan memnun olduklarını belirterek, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve fen işleri ekiplerine çalışmalardan dolayı teşekkür ettiler.

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