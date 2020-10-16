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Karaköprü kırsalında kilitli parke çalışmaları sürüyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 16.10.2020 17:05 | Son Güncelleme

Karaköprü Belediyesi kırsal mahallelerde okul, cami ve çok amaçlı salon gibi sosyal yapıların çevresini kilitli parke döşeyerek vatandaşların ve öğrencilerin kışın sorun yaşamasını engelliyor.Karaköprü Belediyesi kırsal mahallelere hizmet götürmeye devam ediyor.

Karaköprü Belediyesi kırsal mahallelerde okul, cami ve çok amaçlı salon gibi sosyal yapıların çevresini kilitli parke döşeyerek vatandaşların ve öğrencilerin kışın sorun yaşamasını engelliyor.
Karaköprü Belediyesi kırsal mahallelere hizmet götürmeye devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kırsal mahallelerde yollarda kilitli parke döşeme çalışması yaparak yolları tozdan ve çamurdan kurtarırken, kırsaldaki cami, okul ve çok amaçlı salonların etrafında da çalışma yaparak vatandaşların ve öğrencilerin özellikle kış aylarında buraları rahatlıkla kullanmasını sağlıyor.
Nüfusu fazla olan kırsal mahallelerde köy içi yollarda kilitli parke döşeyerek kırsalı çamurdan ve tozdan kurtaran Karaköprü Belediyesi Fen İşleri ekipleri, tüm kırsal mahallelerde bulunan cami, okul, çok amaçlı salon gibi sosyal donatıların çevresini de kilitli parke döşeyerek kış aylarında çamur oluşmadan rahatlıkla kullanılabilmesini sağlıyor.
Şu ana kadar 25 kırsal mahallede bu çalışmayı tamamlayan ekipler Maşuk Kırsal Mahallesinde de kilitli parke döşeme çalışmalarını sürdürüyor.
Kırsal Mahallelerdeki vatandaşlar yapılan çalışmalardan memnun olduklarını belirterek Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve fen işleri ekiplerine çalışmalardan dolayı teşekkür ettiler.

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