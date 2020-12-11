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Karaköprü kırsalında spor tesisleri artıyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 11.12.2020 12:56 | Son Güncelleme

Kırsal mahalleleri merkezden ayırmadan hizmet götüren Karaköprü Belediyesi, kırsal mahallelerdeki gençlerin spor yapması amacıyla sentetik çim sahalar yaparak spor tesisi yatırımlarını çoğaltıyor.Karaköprü Belediyesi gençliğe ve spora yatırım yapmak için kırsaldaki gençleri sporla buluşturmaya devam ediyor.

Kırsal mahalleleri merkezden ayırmadan hizmet götüren Karaköprü Belediyesi, kırsal mahallelerdeki gençlerin spor yapması amacıyla sentetik çim sahalar yaparak spor tesisi yatırımlarını çoğaltıyor.
Karaköprü Belediyesi gençliğe ve spora yatırım yapmak için kırsaldaki gençleri sporla buluşturmaya devam ediyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin talimatıyla toplu taşımalı eğitimin olduğu kırsal mahallelerde sentetik çim sahalar yapılarak kırsaldaki spor tesisi yatırımlarını sürdürüyor.
İlçeye bağlı Bezirci kırsal mahallesinde sentetik çim saha bitme aşamasına gelirken, kısa süre sonra tamamlanarak kırsaldaki gençlerin ve çocukların hizmetine sunulacak.
Daha önce 13 kırsal mahalleye sentetik çim saha kazandırılırken, kırsaldaki gençler bu sahalarda spor yapıp oyunlar oynuyor.
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli kırsal mahallelerin her anlamda gelişmesine önem verdiklerini dile getirerek kırsalda yaşayan çocuklara ve gençlere de yatırım yapmaya çalıştıklarını kaydederek, "Gençler bizim istikbale yönelik her zaman umudumuzu yeşertiyor. Biz de bu gençlere kırsalda yaşasa dahi merkezdeki hizmeti götürmek için çalışıyoruz. Kırsal mahallelerimizin kalkınmasına yönelik çalışmaların dışında kırsaldaki gençlerimizin spor yapabilecekleri alan oluşturmak adına sentetik çim sahalar yapıyoruz. Bezirci mahallemizdeki sahamızın da yapımı bitmek üzere ve kısa süre sonra gençlerimiz, çocuklarımız dilediğince orada oyun oynayabilirler. Sentetik çim sahamız mahallemizdeki ve çevre mahallelerdeki gençlere hayırlı olsun" diye konuştu.
Karaköprü Belediyesi tarafından toplu taşımalı eğitimin olduğu tüm kırsal mahallelerde sentetik çim saha yapımına devam edileceği belirtildi.

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