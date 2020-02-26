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Karaköprü kırsalında yol çalışmaları sürüyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 26.02.2020 15:08 | Son Güncelleme

Karaköprü Belediyesi, kırsal mahallelerde kilitli parke çalışmalarını sürdürüyor.Karaköprü Belediyesi ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerde yol çalışmalarını devam ettiriyor.

Karaköprü Belediyesi, kırsal mahallelerde kilitli parke çalışmalarını sürdürüyor.
Karaköprü Belediyesi ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerde yol çalışmalarını devam ettiriyor. Kırsal hizmetler müdürlüğü ekipleri tarafından Kızlar Kırsal Mahallesinde yollarda kilitli parke döşeme çalışması başlatıldı. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçede hizmet ettiklerini belirterek, "Kızlar kırsal mahallemizde mahalle içindeki yolları kışın çamurdan yazın da tozdan kurtarmak için kilitli parke döşeme çalışmasına başladık. Kırsal mahallelerimizde kırsal hizmetler müdürlüğümüz incelemeler yaparak uygun mahallelerimizde kilitli parke döşeme işini devam ettirecek. Kırsal mahallelerimiz geliştirmek ve değiştirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kızlar kırsal mahallemize hayırlı olsun" diye konuştu.

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