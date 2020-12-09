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Karaköprü kırsalında yol çalışması

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 09.12.2020 11:58 | Son Güncelleme

Karaköprü Belediyesi kırsal mahallelerdeki yolları yenileyerek tozdan ve çamurdan temizliyor.Karaköprü Belediyesi merkez mahallelerin yanı sıra kırsal mahallelerde de yol çalışmalarını devam ettiriyor.

Karaköprü kırsalında yol çalışması

Karaköprü Belediyesi kırsal mahallelerdeki yolları yenileyerek tozdan ve çamurdan temizliyor.
Karaköprü Belediyesi merkez mahallelerin yanı sıra kırsal mahallelerde de yol çalışmalarını devam ettiriyor. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından kırsal mahallelerde köy içi yolları tozdan ve çamurdan kurtarmak için stabilize malzeme döşeme çalışması yapılıyor. 86 kırsal mahalle ve 90 mezra olmak üzere 186 kırsal yerleşkeye dokunan ve hizmet götüren Karaköprü Belediyesi kırsaldaki vatandaşların özellikle kışın yollarda sıkıntı yaşamaması için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Gölpınar Kırsal Mahallesinde yollarda stabilize malzeme döşeme çalışması devam ederken, yapılan yol çalışmasıyla köy içi yollar tozdan ve çamurdan arındırılacak. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli kırsal mahallelere hizmete önem verirken, tüm kırsal mahallelere aynı şekilde hizmet götürülmesi ve sorunların giderilmesi için ilgili birimlere gerekli talimatları iletti.
Karaköprü Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri kırsal mahallelerde program dahilinde kış şartları el verdikçe çalışmalarını sürdürecek.

Karaköprü kırsalında yol çalışması

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