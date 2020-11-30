Karaköprü yeni yollara kavuşuyor

Karaköprü Belediyesi her geçen gün büyüyen ilçede yol ihtiyacını karşılamak için yeni yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Şanlıurfa’nın her geçen gün büyüyen ve nüfusunu her yıl önemli bir oranda artıran Karaköprü ilçesinde yeni yapılaşmalarla birlikte doğan yol ihtiyacının karşılanması için yol açma çalışmaları devam ediyor. Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ihtiyaç dahilinde mahallelerde yeni yollar açarken, alt yapısı biten yollarda da kilitli parke döşeyerek vatandaşları tozdan ve çamurdan kurtarıyor. Daha güzel bir Karaköprü’yü vatandaşlara sunmak isteyen Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin talimatıyla Seyrantepe, Atakent, Güllübağ ve Doğukent gibi yeni yapılaşmanın olduğu mahallelerde fen işleri ekipleri yeni yol açma ve kilitli parke çalışmalarını sürdürüyor. Baydilli, özellikle kışın vatandaşların yollarda sorun yaşamaması için ekiplerin altyapısı biten yollarda kilitli parke döşeme çalışmalarına hız vereceğini dile getirerek, ilçede tüm yolların tozdan ve çamurdan arınması için durmadan yorulmadan çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti. Özellikle yeni yapıların arttığı ve yol ihtiyacının doğduğu mahallelerde yeni yollar açtıklarının altını çizen Baydilli, “İnşallah kış aylarında da hava şartları el verdiği sürece ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürecektir. Karaköprü’nün kalkınması için yeni ve güzel yolların önemli olduğunu bilerek çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

