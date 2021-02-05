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Karaköprü zabıtasından pandemi denetimi

05.02.2021 13:46 | Son Güncelleme:
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Karaköprü zabıtasından pandemi denetimi

Karaköprü Belediyesi zabıta ekipleri ilçedeki işletmeleri sık sık ziyaret ederek pandemi tedbirleri konusunda denetim ve uyarılarını sürdürüyorKaraköprü’ de pandemi tedbirleri kapsamında Karaköprü Belediyesi tarafından denetimler sıkı tutulmaya devam ediliyor.

Karaköprü Belediyesi zabıta ekipleri ilçedeki işletmeleri sık sık ziyaret ederek pandemi tedbirleri konusunda denetim ve uyarılarını sürdürüyor
Karaköprü’ de pandemi tedbirleri kapsamında Karaköprü Belediyesi tarafından denetimler sıkı tutulmaya devam ediliyor. Özellikle virüsün yayılma hızının artışı nedeniyle alınan tedbirlerin denetimlerini gerçekleştiren Karaköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçede faaliyet gösteren işletmelerde denetimlerini sürdürüyor. İlçedeki market, fırın, lokanta, pastane ve diğer gıda satılan dükkanlarda sık sık hijyen, mesafe ve maske denetimi yapan ekipler esnafı ve vatandaşları pandemi kurallarına uymaları konusunda uyarıyor. Esnafların ateş ölçümü ve HES koduyla risk durumunu sorgulayan zabıta ekipleri, alışveriş esnasında maske ve mesafe kurallarına riayet edilmesi gerektiğini esnaf ve vatandaşlara iletti. Ekipler ayrıca ürünlerin son kullanma tarihleri, ekmek gramajı ve hijyen konusunda da denetim yaparken, kurallara uymayan işletmelere uyarı ve cezai yaptırım uygulandı.
Karaköprü Belediyesi Zabıta ekipleri toplum sağlığını korumak amacıyla özellikle kalabalık olan pazar yerleri ve ilçedeki işletmelerde denetimlerini sık aralıklarla sürdürecek.

Karaköprü zabıtasından pandemi denetimi

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