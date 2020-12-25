Karaköprü’de bir yılda 45 kilometre yol yapıldı

Karaköprü’de 2020 yılı içerisinde 45 kilometre yol açılarak, vatandaşların hizmetine sunuldu.

Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 2020 yılı içerisinde 45 kilometre yol açılarak, vatandaşların hizmetine sunuldu. Ekipler, yeni yollar açarken, alt yapı çalışmaları tamamlanan yolları da kilitli parke döşedi.

Karaköprü’de yol çalışmalarının yoğun bir tempoyla sürdüğünü belirten belirten Belediye Başkanı Metin Baydilli, “Biz ilçemizdeki yol ihtiyacının farkındayız ve tespitlerimiz doğrultusunda ihtiyaç olan yerlerde yeni yollar açıyoruz. Vatandaşımız bozuk yollarda evine gidip geliyorsa, çamurda kalıyorsa yaptığımız diğer hizmetlerin de hiçbir önemi yoktur. 2020 yılı biraz zor geçti, pandemi süreci çalışmalarımızı da zorlaştırdı. Ancak biz vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına çalışmalarımızı aksatmadan çalıştık. Bu anlamda fen işleri ekiplerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah 2021 yılı da bizim için hizmet yılı olacaktır" diye konuştu.



