Karaköprü’de çocuklar gönüllerince eğlendi

Karaköprü Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Dünya klasiklerinden olan Alis Harikalar Diyarında adlı müzikli tiyatro oyununu çocuklarla buluşturdu.

Karaköprü Belediyesi’nin Kültür ve Sanat etkinlikleri sürüyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen Alis Harikalar Diyarında adlı oyun, sergilendi. Akpiyar Mahallesindeki YASEM Konferans Salonunda 2 seans olarak gerçekleştirilen tiyatro gösterimine çocuklar ve aileler yoğun ilgi gösterdi. Alis’in doğa ile buluşmasını konu alan müzikli tiyatro gösteriminde çocuklar oyuncular eşlik ederek gönüllerince eğlendiler.

Çocukların keyifli ve mutlu zaman geçirdiği Alis Harikalar Diyarında adlı oyunun sonunda oyuncular çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

