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Karaköprü’de dezenfekte çalışmaları sürüyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 20.08.2020 12:42 | Son Güncelleme

Karaköprü Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında oluşturduğu dezenfekte timi ile tüm mahallelerde yıkama ve dezenfektasyon çalışmalarını sürdürüyor.Karaköprü Belediyesi korona virüse karşı ilçe genelinde başlattığı dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kurulan dezenfekte timi mahallelerde tüm ana ve yan yollar ile bina girişlerini dezenfektan ile yıkayarak sterilizasyon çalışması gerçekleştiriyor.

Karaköprü’de dezenfekte çalışmaları sürüyor

Karaköprü Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında oluşturduğu dezenfekte timi ile tüm mahallelerde yıkama ve dezenfektasyon çalışmalarını sürdürüyor.
Karaköprü Belediyesi korona virüse karşı ilçe genelinde başlattığı dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kurulan dezenfekte timi mahallelerde tüm ana ve yan yollar ile bina girişlerini dezenfektan ile yıkayarak sterilizasyon çalışması gerçekleştiriyor. Esentepe Mahallesinde dezenfekte çalışması yapılırken yol, kaldırım, çöp konteynerleri, bina içleri dezenfekte edildi. mikro sisleme aracıyla da havada oluşabilecek bakterilerin önüne geçilmesi amacıyla sisleme çalışması yapıldı.
Çalışmaların sık sık tekrar edilmesinin talimatını veren Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, "Tüm dünya gerçekten zor bir dönemden geçiyor, çok ciddi bir salgınla karşı karşıyayız. Biz belediye olarak ilçemizin tertemiz olmasını sağlayarak, maske ve sosyal mesafe denetimleri yaparak tedbirlerimizi alıyoruz. Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olmalarını, maske ve mesafe kurallarına uymalarını ve kişisel hijyene dikkat etmelerini rica ediyoruz. İnşallah hep birlikte mücadele ederek bu salgını def edeceğiz" diye konuştu.

Karaköprü’de dezenfekte çalışmaları sürüyor

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