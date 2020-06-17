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Karaköprü’de dezenfekte çalışması tam hız devam ediyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 17.06.2020 14:59 | Son Güncelleme

Karaköprü de tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı ilçede bulunan caddeler, mahalleler otobüs durakları, bina içleri başta olmak üzere tüm ortak kullanım alanları düzenli olarak dezenfekte ediliyor.Karaköprü Belediyesi Çin’in Wuhan kentinden aşlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgınına karşı önlemlerini artırdı.

Karaköprü de tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı ilçede bulunan caddeler, mahalleler otobüs durakları, bina içleri başta olmak üzere tüm ortak kullanım alanları düzenli olarak dezenfekte ediliyor.
Karaköprü Belediyesi Çin’in Wuhan kentinden aşlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgınına karşı önlemlerini artırdı. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan dezenfekte timi, ilçe genelinde bulunan tüm ortak kullanım alanlarında oluşabilecek bakteri ve virüs tehditlerini en aza indirmek amacıyla 7 gün 24 saat çalışıyor.
İlçe genelinde devam eden çalışmalar kapsamında dezenfekte çalışması yapan ekipler yol, kaldırım, çöp konteynerleri, bina içleri dezenfekte ederken mikro sisleme aracıyla da hava da oluşabilecek bakterilerinde önüne geçiyor.

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