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Karaköprü’de dezenfekte edilmedik sokak kalmıyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 17.04.2020 17:08 | Son Güncelleme

Karaköprü Belediyesince oluşturulan özel dezenfekte timi her gün bir mahalleyi dezenfekte ediyor.

Karaköprü Belediyesince oluşturulan özel dezenfekte timi her gün bir mahalleyi dezenfekte ediyor. Ekipler, Akpiyar Mahallesinde tüm caddeleri köpüklü suyla yıkayarak dezenfekte etti.
Karaköprü Belediyesi yeni tip Korona virüs önlemleri kapsamında çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Karaköprü Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kurulan özel dezenfekte timi her gün bir mahallenin tamamını dezenfekte ediyor.
Dezenfekte çalışmaları kapsamında ekipler, Akpiyar Mahallesinde, ana ve yollar başta olmak üzere kaldırımlar, otobüs durakları ve binaların girişlerini köpüklü suyla yıkayarak dezenfekte ediyor. Yıkama işleminin yanı sıra ilaçlama ekibi de binaların asansör ve korkuluklarında ilaçlayarak sterilizasyon çalışması yapıyor.
Akpiyar Mahalle Muhtarı Mustafa Bilgin, mahallelerinde yapılan kapsamlı dezenfekte çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Metin Baydilli ve temizlik ekiplerine teşekkür etti.
Öte yandan dezenfekte timi salgının yayılmasını önlemek amacıyla çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.

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