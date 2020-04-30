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Karaköprü’de evde kalanlara ilahi konseri

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 30.04.2020 15:11 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın merkez Karaköprü Belediyesi, Ramazan ayının maneviyatını yaşatmak için mobil Ramazan programlarını sürdürüyor.Karaköprü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, yeni tip Korona virüs (COVID-19) ile mücadele sürecinde mahallelerdeki etkinliklere bir yenisini daha ekledi.

Şanlıurfa’nın merkez Karaköprü Belediyesi, Ramazan ayının maneviyatını yaşatmak için mobil Ramazan programlarını sürdürüyor.
Karaköprü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, yeni tip Korona virüs (COVID-19) ile mücadele sürecinde mahallelerdeki etkinliklere bir yenisini daha ekledi. Esentepe Mahallesinde düzenlenen ilahi konserine evlerinden çıkmayan vatandaşlar, balkon ve pencerelerden yoğun ilgi gösterdi. Grup Selam ilahi grubu tarafından 2 saat süren ilahi konserine, Esentepeliler, evlerinin balkonlarından alkışlarla eşlik etti. Etkinliğe katılan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, balkonlarda ilahi konserini dinleyen vatandaşları selamladı. Etkinlikle ilgili açıklama yapan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli,,koronavüs ile mücadele sürecinde evlerinden zorunlu olmadıkça çıkmayan vatandaşlara moral vermek amacıyla mobil ramazan etkinliği gerçekleştirdiklerini belirtti.
Baydilli, “Amacımız, halkımızın moralini yükseltmek. Geçen yıl yaşam sokağımızda çok güzel bir Ramazan ayı geçirmiştik. Bu yıl salgından dolayı mahzun kaldık. Ramazan ayı boyunca iftar sonrası halkımızı güzel programlarla buluşturacağız" dedi.
Metin Baydilli, Karaköprü Belediyesi olarak Şanlıurfa’da ilkleri yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. Mobil Ramazan etkinlikleri diğer mahallelerde de devam edeceği bildirildi.

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