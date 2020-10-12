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Karaköprü’de gençlere spor yatırımı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 12.10.2020 16:40 | Son Güncelleme

Karaköprü Belediyesi, kırsal mahallelerdeki gençlerin spor yapması amacıyla sentetik çim saha yatırımını sürdürüyor.Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli gençliğe ve spora yatırım yapmak için kırsaldaki gençleri sporla buluşturmaya devam ediyor.

Karaköprü Belediyesi, kırsal mahallelerdeki gençlerin spor yapması amacıyla sentetik çim saha yatırımını sürdürüyor.
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli gençliğe ve spora yatırım yapmak için kırsaldaki gençleri sporla buluşturmaya devam ediyor. Baydilli’nin talimatıyla toplu taşımalı eğitimin olduğu kırsal mahallelerde sentetik çim sahalar yapılarak kırsaldaki gençlerin spor yapması sağlanıyor. Karaköprü Belediyesi ilçeye bağlı Büyük Kargılı kırsal mahallesinde yapımı devam eden sentetik çim saha kısa süre sonra tamamlanarak kırsaldaki gençlerin ve çocukların hizmetine sunulacak. Daha önce 12 kırsal mahalleye sentetik çim saha kazandırılırken, kırsaldaki gençler bu sahalarda spor yapıp köyler arası turnuvalar gerçekleştiriyor.
Baydilli, "Gençlerimiz bizim gelecek umudumuzdur, geleceği şekillendirecek olan onlardır. Kırsal mahallelerimizin kalkınmasına yönelik çalışmaların dışında kırsaldaki gençlerimizin spor yapabilecekleri alan oluşturmak adına sentetik çim sahalar yapıyoruz. Büyük Kargılı mahallemizdeki sahamızın da yapımına başlamıştık ve kısa sürede önemli yol kat ettik. İnşallah kısa süre sonra sahamızı tamamlayıp buradaki ve çevre mahallelerdeki gençlerin hizmetine sunacağız. Sentetik çim sahamız mahallemizdeki ve çevre mahallelerdeki gençlere hayırlı olsun" diye konuştu.
Karaköprü Belediyesi tarafından toplu taşımalı eğitimin olduğu tüm kırsal mahallelerde sentetik çim saha yapımına devam edilecek.

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