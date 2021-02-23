YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Karaköprü’de öğrencilere matematik kursu veriliyor

Karaköprü’de öğrencilere matematik kursu veriliyor

23.02.2021 12:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaköprü Belediyesi, sınavlara hazırlanan öğrencilere destek olmak amacıyla matematik dersi veriyor.

Karaköprü Belediyesi, sınavlara hazırlanan öğrencilere destek olmak amacıyla matematik dersi veriyor. Okuma salonlarında verilen derslerde sınavlara yönelik konu anlatımı ve soru çözümü yapılıyor.
Karaköprü Belediyesi eğitimin ve öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Sınavlara hazırlanan ve pandemi döneminde etüt merkezlerinden yeterince faydalanamayan öğrenciler için açılan kursla sınavlara yönelik matematik eğitimi veriliyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, her zaman eğitime katkı sunmaya hazır olduklarını ve pandemi döneminde okuldan geri kalan ve sınavlara hazırlanan öğrencilere destek amacıyla matematik kursu açtıklarını kaydetti.
Başkan Baydilli, okuma salonlarının sadece kütüphane veya ders çalışma ortamı olarak kullanılmasının dışında böyle kurslarda da aktif kullanıldığına dikkat çekerek, öğrencilere sağlayabilecekleri maksimum katkıyı sağlamaya çalıştıklarını dile getirdi.
Atakent, Doğukent, Esentepe okuma salonları ile Seyrantepe Mahallesi’ndeki 4. Murad Kültür Merkezi’nde belirli saat aralıklarıyla verilen kurslara öğrenciler yoğun ilgi gösterirken, bu imkanı sağladığı için Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’ye teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil' 'Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil'
Feci kaza! Ölü ve yaralılar varFeci kaza! Ölü ve yaralılar var
1/

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 23 Şubat Salı

İmsak
05:37
Sabah
06:57
Öğle
12:43
İkindi
15:49
Akşam
18:19
Yatsı
19:34

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler23 Şubat Salı

Metropol Eczanesi
Merkez
Elçi Eczanesi
Haliliye
Eren Eczanesi
Haliliye
Sevim Eczanesi
Haliliye
Yıldırım Eczanesi
Eyyubiye
Ensar Eczanesi
Akcakale
Akbaş Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Yeni Malatyaspor Kulübü Divan Kurulu toplandı

Yeni Malatyaspor Kulübü Divan Kurulu toplandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yağışlı havalar artık sorun olmayacak

Yağışlı havalar artık sorun olmayacak

Çevre yoluna 125 yeni ağaç dikildi

Çevre yoluna 125 yeni ağaç dikildi

MHP’li belediye meclis üyesi Celal Durak vefat etti

MHP’li belediye meclis üyesi Celal Durak vefat etti

Diğer Haberler

Haliliye’de ’Güvenli Park Projesi’ hayata geçiriliyor

Haliliye’de ’Güvenli Park Projesi’ hayata geçiriliyor

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan genç öldü

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan genç öldü

Beyazgül tarihi hanlar bölgesinde esnafı ziyaret etti

Beyazgül tarihi hanlar bölgesinde esnafı ziyaret etti

Şanlıurfa’dan Unesco’ya iki başvuru daha yapılacak

Şanlıurfa’dan Unesco’ya iki başvuru daha yapılacak

Canpolat AK Parti teşkilatıyla bir araya geldi

Canpolat AK Parti teşkilatıyla bir araya geldi

Akçakale Gümrük Kapısı'nda kamyonun damperinin altına gizlenmiş 6 güvercin bulundu

Akçakale Gümrük Kapısı'nda kamyonun damperinin altına gizlenmiş 6 güvercin bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.