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Karaköprü’de parklarda yeşillendirme çalışmaları

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 22.12.2020 14:59 | Son Güncelleme

Karaköprü Belediyesi parklarda yeşillendirme çalışmalarını devam ettiriyor.Karaköprü Belediyesi ilçedeki park ve yeşil alan sayısını artırıyor.

Karaköprü’de parklarda yeşillendirme çalışmaları

Karaköprü Belediyesi parklarda yeşillendirme çalışmalarını devam ettiriyor.
Karaköprü Belediyesi ilçedeki park ve yeşil alan sayısını artırıyor. Batıkent Mahallesinde yapılan park ve ağaçlandırma çalışmalarıyla mahalledeki park ihtiyacı karşılanırken, mahallelinin zaman geçirebileceği bir yeşil alan oluşturuldu.
Yemyeşil bir Karaköprü için çalıştıklarını söyleyen Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, “Şanlıurfa’nın en fazla yeşil alana sahip olan ilçesi olarak park anlamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2020 yılı içerisinde ilçemize 13 yeni park kazandırdık. Karaköprü’müzde kişi başına yaklaşık 10 m2 yeşil alan düşüyor. Hedefimiz önümüzdeki yıllarda daha fazla yeşil alanı ilçemize kazandırmaktır” dedi.
Batıkent mahallesinde yaşayan vatandaşların yeşil alan ve yaşam alanı ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayacak olan parkın içerisinde çocuk oyun grupları, fitness grupları, kamelyalar bulunuyor.

Karaköprü’de parklarda yeşillendirme çalışmaları

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