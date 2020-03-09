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Karaköprü’de tekvando kursu açılıyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 09.03.2020 20:41 | Son Güncelleme

Karaköprü Belediyesi, çocukları spora yönlendirmek amacıyla 7-13 yaş arası çocuklara ücretsiz tekvando kursu açıyor.Spora ve sporcuya her zaman destek veren Karaköprü Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren çadır Spor merkezinde 7-13 yaş arası çocuklar için ücretsiz tekvando kursu açılıyor.

Karaköprü’de tekvando kursu açılıyor

Karaköprü Belediyesi, çocukları spora yönlendirmek amacıyla 7-13 yaş arası çocuklara ücretsiz tekvando kursu açıyor.
Spora ve sporcuya her zaman destek veren Karaköprü Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren çadır Spor merkezinde 7-13 yaş arası çocuklar için ücretsiz tekvando kursu açılıyor. Belediyeden yapılan açıklamada, 7-13 yaş arasındaki çocukları spora yönlendirilmesi amacıyla tekvando kursu açılacaktır. Kurslar, uzman ve deneyimli antrenörler tarafından verilecektir. Kurs ve kayıt işlemleri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşların Çankaya Mahallesi AK Parti Karaköprü İlçe Başkanlığı karşısında bulunan Karaköprü Belediyesi Çadır Spor Merkezinden veya 444 9 657 numaralı beyaz masa hattından bilgi alabilecekleri belirtildi.

Karaköprü’de tekvando kursu açılıyor

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