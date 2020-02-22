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Karaköprü’de tiyatro gösterisi sahnelendi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 22.02.2020 14:15 | Son Güncelleme

Karaköprü’de farkındalık oluşturulması amacıyla engellilerin hayatını anlatan tiyatro gösterisi sahnelendi.Karaköprü Belediyesi Kültür ve Sanat etkinlikleri programı kapsamında “Engelime engel olma” adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Karaköprü’de farkındalık oluşturulması amacıyla engellilerin hayatını anlatan tiyatro gösterisi sahnelendi.
Karaköprü Belediyesi Kültür ve Sanat etkinlikleri programı kapsamında “Engelime engel olma” adlı tiyatro oyunu sahnelendi. YASEM konferans salonunda düzenlenen ve yazarlığını Şanlıurfalı sanatçı Emin Özbey’in yaptığı sosyal sorumluluk projesinde engellilerin hayatını anlatan oyun sahnelendi. Tiyatro oyununda maganda kuruşunu sonrası tekerlekli sandalyeye mahkum kalan genç ile zihinsel engelli ve iş kazası sonrası kolunu kaybeden kardeşlerin hayatları anlatıldı.
Karaköprü Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Aslan, Karaköprü Belediyesi olarak bu tür etkinlikleri yapmaya devam edeceklerini söylerken tiyatro ekibine teşekkürleri sundu.

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