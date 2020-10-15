YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Karaköprü’de yeni park çalışması

Karaköprü’de yeni park çalışması

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 15.10.2020 16:00 | Son Güncelleme

Karaköprü Belediyesi ilçede yeşil alan oranını artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.Karaköprü Belediyesi Mehmetçik Mahallesinde yeşil alan ihtiyacını karşılamak üzere 9 bin metrekarelik yeni bir park kazandırıyor.Karaköprü’ye 5 yılda önemli bir oranda yeşil alan kazandırdıklarını kaydeden Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, “Şanlıurfa’nın en fazla yeşil alana sahip olan ilçesi olarak park anlamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Karaköprü Belediyesi ilçede yeşil alan oranını artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Karaköprü Belediyesi Mehmetçik Mahallesinde yeşil alan ihtiyacını karşılamak üzere 9 bin metrekarelik yeni bir park kazandırıyor.
Karaköprü’ye 5 yılda önemli bir oranda yeşil alan kazandırdıklarını kaydeden Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, “Şanlıurfa’nın en fazla yeşil alana sahip olan ilçesi olarak park anlamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz, yeşil alan ihtiyacı olan tüm mahallelerimize yeni parklar kazandırıyor. Mehmetçik mahallemizde de oluşan ihtiyacı karşılamak üzere 9 bin metrekare alanda bir park yapıyoruz. Bunun dışında da Seyrantepe ve Akpiyar mahallelerinde toplamda 12 bin 500 metrekarelik yeşil alan kazandırdık. Şu anda devam yapımı devam eden 3 adet parkımız da bulunuyor. Bunlar da tamamlanınca yaklaşık 12 bin metrekare yeşil alan daha kazandırmış olacağız. Parklarımız tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun" diye konuştu.
Karaköprü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilçede ihtiyaç olan mahallelerde yeni yeşil alan yapılması için çalışmalar yürütülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bu kez itfaiyeciler kamera karşısında! Bu kez itfaiyeciler kamera karşısında!
Feci kaza! Ölü ve yaralılar varFeci kaza! Ölü ve yaralılar var
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Hem uyardı hem sohbet etti!
Hem uyardı hem sohbet etti!
Güdül Altınköy’de
Güdül Altınköy’de
Göbeklitepe gelecek turizm sezonundan umutlu
Göbeklitepe gelecek turizm sezonundan umutlu
Mahmood Coffee Ankaragücü’nün forma sponsoru oldu
Mahmood Coffee Ankaragücü’nün forma sponsoru oldu
Antalya'da iki güreşçinin silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili dava
Antalya'da iki güreşçinin silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili dava
Şanlıurfa'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 15 yaralı
Şanlıurfa'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 15 yaralı

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 15 Ekim Perşembe

İmsak
05:06
Sabah
06:26
Öğle
12:16
İkindi
15:25
Akşam
17:56
Yatsı
19:10

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler15 Ekim Perşembe

Aras Eczanesi
Haliliye
Nasih Eczanesi
Haliliye
Özçelik Eczanesi
Haliliye
Dartar Eczanesi
Eyyubiye
Ümran Eczanesi
Karakopru
Öz Eczanesi
Akcakale
Huzur Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Şanlıurfa'da kaza yapan sürücülerin yakınları arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da kaza yapan sürücülerin yakınları arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Urfalı metafizikçi: Mehdi dünyaya indi
Urfalı metafizikçi: Mehdi dünyaya indi
Urfa erkeğinin özellikleri
Urfa erkeğinin özellikleri
Urfa’lı..! mı yoksa Urfalı mı?
Urfa’lı..! mı yoksa Urfalı mı?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.